Російський диктатор заявив, що йому нібито "вибору не залишили",

Російський диктатор Володимир Путін назвав війну в Україні "трагедією", але виправдав себе.

Відповідну заяву Путін зробив на прес-конференції за підсумками зустрічі з невизнаним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

"Те, що відбувається зараз в Україні - це трагедія, безперечно. Але Олександр Григорійович правильно сказав - вибору не залишили. Просто не було вибору. Залишалося питання щодо часу. Коли це почнеться. От і все", - цинічно заявив Путін.

Як повідомляв УНІАН, Путін та Лукашенко зустрілися сьогодні, 12 квітня у Росії. Після переговорів обидва диктатори зробили кілька гучних заяв. Одна з них стосувалася бучанської різні.

Зокрема, Олександр Лукашенко назвав звірства російських військ у Бучі "спецоперацією Британії". Своєю чергою Путін заявив, що вважає злочини у Бучі "таким же фейком, як і використання Росією хімзброї у Маріуполі".

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