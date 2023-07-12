У "вагнерівців" відібрали тисячі тонн різних боєприпасів, стверджують у російському Міноборони.

У РФ завершується роззброєння приватної військової компанії "Вагнер" - у найманців забирають озброєння і військову техніку.

Засоби ураження, які мала ПВК, приймала регулярна армія РФ, повідомляє російське Міноборони в Telegram. За його даними, у найманців відібрали понад 2 тис. одиниць озброєння і техніки, зокрема, самохідні артилерійські установки, гаубиці, мінометні комплекси, стрілецьку зброю, реактивні системи залпового вогню "Град", танки, бронетранспортери та автомобільну техніку і понад 2,5 тис. тонн різних боєприпасів.

За даними Міноборони РФ, десятки переданих армії одиниць техніки ще жодного разу не застосовували на полі бою.

"Вся техніка і озброєння доставляються у тилові райони, де ремонтно-відновлювальні підрозділи збройних сил Російської Федерації проводять технічне обслуговування і підготовку для використання за призначенням", - стверджують у міністерстві.

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"Вагнерівці" 24 червня влаштували бунт у Росії - захопили військові об'єкти в Ростові-на-Дону, а також у Воронежі і почали рухатися колонами на Москву. Найманці знищили, зокрема, кілька вертольотів і рідкісний російський літак. Варто зазначити, що перед початком бунту ватажок ПВК Євген Пригожин звинуватив підконтрольних Міноборони РФ російських військових в ударі по тиловому табору найманців.

Бунт в РФ завершився у той же день, коли почався, і дуже різко - Пригожин після розмови з російським диктатором Олександром Лукашенком, який пройшов з відома лідера росіян Володимира Путіна, вгамував своїх посіпак. Повідомлялося, що найманці отримали гарантії безпеки і можуть вирушити на білоруську землю.

26 червня Пригожин розповів, що бунт почався після того, як стало відомо, що ПВК вирішили розформувати "у результаті інтриг, непродуманих рішень", і підрозділ мав перестати існувати на початку липня.

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