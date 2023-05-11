Він заявив, що "важко уявити, що хтось задумається про застосування ордера Міжнародного кримінального суду проти Путіна".

Росія "так повільно діє" в Україні, "тому що росіяни не ведуть війну". Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков в інтерв'ю боснійському телеканалу ATV.

"Вести війну - це зовсім інша справа, це повне знищення інфраструктури, це повне знищення міст. Ми цього не робимо. Ми намагаємося зберігати інфраструктуру і ми намагаємося зберігати людські життя", - заявив він.

Пєсков також додав, що "спецоперація" є "дуже складною", але за рік досягнуті певні цілі.

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За його словами, "Росії вдалося неабияк попсувати українську військову машину", так як метою "СВО" є "демілітаризація".

"Возз'єднання Росії з Донбасом, Запорізькою та Херсонською областями є дуже важливим підсумком першого року "спеціальної військової операції", - повідомив Пєсков.

Ще він заявив, що "важко уявити, що хтось задумається про застосування ордера Міжнародного кримінального суду проти Путіна".

Війна в Україні - останні новини

На Донбасі 3 окрема штурмова бригада Збройних сил України провела наступальні дії, в результаті яких були звільнені від російських окупантів кілька кілометрів нашої землі.

Втрати росіян в Україні станом на 10 травня, "перескочили" нову психологічну позначку-тепер вони становлять понад 196 тисяч окупантів.

Генеральний інспектор Бундесверу Карстен Брейер після повернення з України заявив, що Україна активно готується до наступу, але умов для його початку ще немає.