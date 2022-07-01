Ракетні атаки РФ не є поодинокими, а така терористична тактика набула систематичного характеру.

Україна звернулася до Польського головування в ОБСЄ з ініціативою про скликання спеціального засідання Постійної ради ОБСЄ для обговорення ракетних атак проти України.

Про це заявив "Укрінформу" Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк.

"У зв’язку з черговою ракетною атакою РФ на цивільні об’єкти в Одеській області, Постпредство України звернулося до Польського головування з ініціативою про скликання спеціального засідання Постійної ради ОБСЄ для обговорення ракетних атак проти України", - заявив Цимбалюк.

Він зазначив, що ця атака "відбувається за аналогічною схемою, яку ми спостерігали під час нападу на торговий центр у Кременчуку, де було вбито 25 людей та понад 50 поранено". "Націлюючись на цивільні об'єкти, Росія не тільки грубо порушує міжнародне гуманітарне право, а й має на меті, насамперед, тероризувати населення. Важливо, щоб Пострада зосередилася саме на цій ракетній проблемі", - наголосив Цимбалюк.

Посол також підкреслив, що ракетні атаки РФ не є поодинокими, а така терористична тактика набула систематичного характеру. Серед нещодавніх цілей для таких атак, окрім Одеської, були Житомирська, Львівська, Чернігівська області, Миколаїв, Київ.

"Ракетні атаки доводять, що нам потрібна серйозна дискусія про європейську та глобальну безпеку. Але перебудова системи безпеки в Європі має виходити з необхідності визнання, що стара мантра "без Росії не може бути миру в Європі" була хибною. Нинішня реальність доводить, що миру в Європі не може бути з такою агресивною Росією. Фактично Росія втратила і моральне, і геополітичне право на те місце, яке вона незаслужено прагне займати в європейській безпеці і чим вона активно зловживає", - заявив очільник української місії в ОБСЄ.

"ОБСЄ може і має стати майданчиком для такої дискусії про нову систему безпеки, яка б передбачала ефективні інструменти для стримування та гарантії проти агресії", - додав Цимбалюк.

Раніше ракетна атака проти ТРЦ в Кременчуку була засуджена Польським головуванням, а також державами-учасницями під час Щорічної конференції ОБСЄ з огляду питань безпеки, що проходила у Відні 28-29 червня.

Вас також можуть зацікавити новини: