На п'ятому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України ОБСЄ закриє офіс проектного координатора в Україні.
Проект буде закритий через вето Росії, яка не дала згоди на продовження його мандата. Про це йдеться в заяві ОБСЄ.
Вся діяльність в рамках проектного координатора України припиняється з 1 липня.
"На жаль, попри загальну підтримку країн-учасниць щодо продовження важливої роботи, яку здійснював координатор проектів останні 23 роки, досягти консенсусу щодо продовження його мандата не вдалося через позицію РФ. Зараз, коли перед країною постали безпрецедентні випробування у зв'язку з війною, наша підтримка важливіша, ніж будь-коли", - заявив глава ОБСЄ, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау.
Він зазначив, що польське головування зробить все можливе для збереження досвіду українського офісу і для того, щоб ОБСЄ і далі була присутня і співпрацювала з Україною.
Рау зазначив, що польське головування продовжить консультації з країнами-учасницями ОБСЄ з приводу подальшої ролі та присутності організації в Україні.
Офіс проектного координатора ОБСЄ в Україні працював з червня 1999 року.
Війна в Україні та ОБСЄ:
У лютому 2022 року, напередодні повномасштабного вторгнення РФ в Україну, понад 60% спостерігачів ОБСЄ із західних країн і понад 40% українських співробітників пішли у відпустку, частина були відкликані. Проте місія продовжувала свою роботу.
На початку березня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ евакуювала міжнародних спостерігачів з окупованих Росією Донецька і Луганська.
24 квітня ОБСЄ заявити про незаконне затримання низки своїх співробітників в окупованих Донецьку і Луганську.
29 квітня 2022 року ОБСЄ оголосила про швидке закриття моніторингової місії в Україні.
30 травня 2022 року СБУ зірвала спецоперацію росіян з дискредитації працівників місії ОБСЄ.
11 червня 2022 року видання Politico повідомило про те, що ОБСЄ після початку вторгнення вивезла з України іноземців, а з українцями розірвала контракти.