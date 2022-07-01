Проект буде закритий через вето Росії, яка не дала згоди на продовження його мандата

На п'ятому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України ОБСЄ закриє офіс проектного координатора в Україні.

Проект буде закритий через вето Росії, яка не дала згоди на продовження його мандата. Про це йдеться в заяві ОБСЄ.

Вся діяльність в рамках проектного координатора України припиняється з 1 липня.

"На жаль, попри загальну підтримку країн-учасниць щодо продовження важливої роботи, яку здійснював координатор проектів останні 23 роки, досягти консенсусу щодо продовження його мандата не вдалося через позицію РФ. Зараз, коли перед країною постали безпрецедентні випробування у зв'язку з війною, наша підтримка важливіша, ніж будь-коли", - заявив глава ОБСЄ, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау.

Він зазначив, що польське головування зробить все можливе для збереження досвіду українського офісу і для того, щоб ОБСЄ і далі була присутня і співпрацювала з Україною.

Рау зазначив, що польське головування продовжить консультації з країнами-учасницями ОБСЄ з приводу подальшої ролі та присутності організації в Україні.

Офіс проектного координатора ОБСЄ в Україні працював з червня 1999 року.

Війна в Україні та ОБСЄ:

У лютому 2022 року, напередодні повномасштабного вторгнення РФ в Україну, понад 60% спостерігачів ОБСЄ із західних країн і понад 40% українських співробітників пішли у відпустку, частина були відкликані. Проте місія продовжувала свою роботу.

На початку березня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ евакуювала міжнародних спостерігачів з окупованих Росією Донецька і Луганська.

24 квітня ОБСЄ заявити про незаконне затримання низки своїх співробітників в окупованих Донецьку і Луганську.

29 квітня 2022 року ОБСЄ оголосила про швидке закриття моніторингової місії в Україні.

30 травня 2022 року СБУ зірвала спецоперацію росіян з дискредитації працівників місії ОБСЄ.

11 червня 2022 року видання Politico повідомило про те, що ОБСЄ після початку вторгнення вивезла з України іноземців, а з українцями розірвала контракти.

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