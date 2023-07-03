Окрім "живої сили", знищено гармату, пункти боєпостачання, човни та ударні безпілотники.

На Херсонщині українські захисники завдали по ворогу ударів, що призвело до суттєвих втрат в рядах армії РФ.

Як повідомили в оперативному командуванні "Південь", українські ракетно-артилерійські підрозділи відповіли загарбникам на обстріли мирного населення.

Українські захисники наголошують: ворог посилив обстріли Херсонщини, застосувавши за добу майже 600 снарядів. В тому числі під вогнем перебуває Херсон, Антонівка, Золота Балка, Садове. Пошкоджено понад три десятки будівель, приватні автівки, а в кількох населених пунктах і газогін. Ворог бив по аптеках, крамницях, житловому сектору - поранення отримали чотири цивільні особи, які просто не встигли перейти в укриття.

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Відповівши на удари, українські захисники своєю влучною роботою забезпечили втрати ворога в кількості 21 окупанта.

Також знищено три пункти польові пункти боєпостачання ворога, три човни, стільки ж - ударних безпілотників "Ланцет" та крупнокаліберну гармату "Гіацинт-Б", яка призначена для придушення й знищення живої сили, вогневих засобів і бойової техніки. За даними фахівців, ця гармата придатна до використання в різноманітних погодно-кліматичних умовах. На випробуваннях успішно застосовувалась при температурі атмосферного повітря від −50 °C до +50 °C.

"Протягом нічної повітряної дронової атаки в нашій зоні відповідальності знищено два "Shahed-136" над Миколаївщиною і чотири над Кіровоградщиною", - додали у "Півдні".

Зазначається, що на суходолі окупанти маневрують, повертаючись на позиції, де сходить вода після повені.

"В Чорному морі росіяни відчувають неспокій за долю свого корабельного угруповання. Наразі в акваторії на бойовому чергуванні дев’ять кораблів, серед них - два надводних ракетоносії, спорядження яких - до 16 "Калібрів". Один корабель також маневрує в Азовському морі, викриваючи надводну обстановку і контролюючи судноплавство", - розповіли у командуванні.

Втрати РФ на Таврійському напрямку склали майже три роти

Як повідомляв УНІАН, на Таврійському напрямку втрати ворога вбитими та пораненими склали майже три роти. За останню добу знищено 34 одиниці військової техніки загарбників - вертоліт Ка-52, чотири танки, дві гармати Д-30, гармату "Гіацинт-Б" тощо.

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