Було знищено 12 складів боєприпасів ворога.

На Таврійському напрямку за останню добу втрати російських окупантів вбитими та пораненими склали майже три роти. Як повідомив в своєму Telegram-каналі командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський, підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали 1 тис. 389 вогневих завдань.

За його словами, за останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали майже три роти, знищено 34 одиниці військової техніки противника.

"Зокрема, вертоліт Ка-52, 4 танки, 3 ББМ, 2 гармати Д-30, БМ-21 "Град", 2 БпЛА "Supercam", БпЛА "Zala", гармата 2А36 "Гіацинт-Б", зенітний ракетний комплекс "Стріла-10", 2 гаубиці "Мста-Б" та автомобільна техніка", - заявив командувач.

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Також, як поінформував Тарнавський, було знищено 12 складів боєприпасів ворога.

Війна в Україні - втрати РФ

Загальні бойові втрати противника з початку повномасштабної війни орієнтовно склали 230 тис. 260 осіб. За минулу добу ЗСУ ліквідували 600 окупантів.

Також минулої доби було знищено п'ять танків, 11 бойових броньованих машин, 32 артилерійських систем, чотири РСЗВ, один засіб ППО, 16 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

За минулий тиждень, з 26 червня по 2 друге липня, Сили оборони знищили 476 одиниць озброєння та військової техніки ворога. Зокрема, російські загарбники втратили 22 танки, 82 бойових броньованих машини, 154 артилерійські системи, 13 РСЗВ, 5 установок ППО, 81 одиницю автотехніки, 31 одиницю спецтехніки. Також Сили оборони України збили один літак, дві ворожих ракети та 85 БпЛА.

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