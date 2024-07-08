Зазначають, що росіяни удосконалюють крилаті та балістичні ракети.

Під час сьогоднішнього удару по Україні російські крилаті ракети летіли на надмалих висотах, що ускладнює їх знищення і наслідки від збиття. Про це повідомив полковник, представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у Facebook.

Він зазначає, що, враховуючи нічну атаку, російські терористи випустили по наших містах 44 ракети різних типів. При цьому 33 із них вдалось збити протиповітряній обороні.

Ігнат зазначає, що ворог постійно удосконалює не лише розвідувальні та ударні БпЛА, а й інші засоби повітряного нападу – крилаті та балістичні ракети. За його словами, ворожі ракети оснащуються додатковими засобами, зокрема радіолокаційними та тепловими пастками. При цьому додав, що такі удосконалені ракети стає важче виявляти та знищувати.

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"Під час сьогоднішнього удару крилаті ракети летіли на надмалих висотах, бойова робота по них велася подекуди на висоті до півсотні метрів, що, звісно, теж може призвести до жахливих наслідків на землі", - наголосив Ігнат.

Ракетний удар по Україні 8 липня - подробиці

Як повідомляв УНІАН, командувач Повітряних сил Микола Олещук в зазначав, що 8 липня близько 10-ї ранку ворог завдав комбінованого ракетного удару по Україні із використанням ракет повітряного, морського та наземного базування.

За попередніми даними, російські військові злочинці випустили 38 ракет різних типів, з яких 30 були збиті. Серед запущених ворогом ракет були : аеробалістична ракета Х-47М2 "Кинджал"; 4 балістичні ракети "Іскандер-М"; крилата ракета 3М22 "Циркон"; 13 крилатих ракет Х-101; 14 крилатих ракет "Калібр"; 2 крилаті ракети Х-22; 3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.

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