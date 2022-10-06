Мова про 25 бійців полку, яких вдалося вивезти гвинтокрилами.

Під час боїв за Маріуполь з міста гвинтокрилами евакуювали 25 воїнів ССО "Азов". Зараз вони повернулися на службу і продовжують захищати українську землю від російських окупантів.

Такою інформацією поділився виконуючий обов'язки командира "Азова" майор Микита Надточій під час онлайн-конференції на НВ.

За словами офіцера, 25 бійців вивезли з Маріуполя гелікоптерами. Серед них був і сам Надточій, який теж отримав поранення. Зараз ці воїни "встали в стрій і виконують бойові завдання".

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"Полк "Азов" має свою зону відповідальності на південному напрямку і успішно веде бойові дії, незважаючи на відсутність важкого озброєння", — додав Надточій.

Майор також повідомив, що в рамках бойових дій "Азов" зазнав втрат у техніці та особовому складі. Однак у противника вони набагато вище.

Евакуація "азовців" з Маріуполя: що відомо

Для підтримки бійців, які героїчно оборонялися на території заводу "Азовсталь" у Маріуполі, українські сили організовували секретні доставки. У місто доставлялися припаси і підмога гвинтокрилами Мі-8.

Гелікоптери долали щільну ППО окупантів і авіацію, зосереджену навколо Маріуполя. "Спецоперація була спланована і проведена військовою розвідкою Міністерства оборони України", — розповів глава ГУР Кирило Буданов.

Всього було 7 місій з проривом до Маріуполя. У них брали участь 16 гвинтокрилів, 2 з яких було знищено. Наприкінці травня ГУР поділилася унікальними кадрами з доставкою припасів в обложене місто.

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