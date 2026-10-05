Росіяни модифікували 'Герань-4': у ГУР розповіли, чим небезпечна нова розробка

У новій моделі є оптична навігація, нова бойова частина та компас.

Восени цього року Росія почала застосовувати для атак України нову модифіковану версії російських реактивних БПЛА "Герань-4", в яких є оптична навігація, нова бойова частина та компас. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Оновлена "Герань-4", зокрема, містить новий блок "МОХ", основою якого є високоточний магнітоіндуктивний сенсор (магнітометр) PNI5GA виробництва PNI Sensor (США). "МОХ" працює разом із інерціальним навігаційним модулем SADRA та зменшує дрейф його гіроскопів, підвищуючи точність автономної навігації БПЛА", - сказано в повідомленні.

В ГУР зазначають, що також росіяни додали ще одну автономну навігаційну систему "Сусанін", яка порівнює зображення з оптичного датчика з еталонним зображенням, завантаженим в пам’ять комп’ютера, для забезпечення відповідності маршруту БПЛА від точки пуску до точки прицілювання. При цьому додають, що аналогічна система також використовується на нових БПЛА "Герань-5" версії К5.

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В українській розвідці зазначили, що для перерізання кумулятивним струменем, зокрема, мостових конструкцій та опор повітряних ЛЕП противник почав застосовувати нову бойову частину КРСН (кумулятивно-ріжуче спеціальне навантаження).

В ГУР також повідомили, що на заміну китайському турбореактивному двигуну Telefly прийшов локалізований в Алабузі (Татарстан, РФ) аналог російського виробництва.

Решта електронних блоків та компонентів залишилася без змін і ідентичною попереднім "Гераням".

Російські "Герані" - новини

Як повідомляв УНІАН, радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов (Флеш) зазначав, що росіяни оснастили дрони типу "Герань" системою РЕБ, яка пригнічує аналоговий відеоканал українських перехоплювачів.

Експерт розповів, що йому вдалося дослідити цю систему, виявлену в уламках одного з дронів - знайдений на "Герані" комплекс РЕБ виявляє сигнал відеопередавача українського дрона-перехоплювача під час його наближення. Приймач комплексу визначає робочу частоту перехоплювача та дає команду передавачу РЕБ створити перешкоду в тому самому діапазоні.

Флеш розповів, що за попередньою оцінкою, потужність сигналу постановника перешкод приблизно вп’ятеро перевищує потужність відеопередавача, через що оператор на землі втрачає зображення та можливість точно навести перехоплювач на ціль.

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