ЗСУ вже збивають 'Герань-5' з роботизованих турелей: Ігнат розкрив деталі

Турелі оснащені машинним зором.

Роботизовані турелі з кулеметами під керуванням штучного інтелекту вже продемонстрували здатність збивати російські реактивні ударні дрони типу "Герань-5". Про це начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив в етері інформаційного марафону "Єдині новини".

Він підтвердив, що роботизовані турелі вже встановлюються, у тому числі і на мостах.

"Є вже збиття реактивних БпЛА, навіть "Герань-5" з тих самих турелей", - наголосив Ігнат.

Відео дня

За його словами, застосування інноваційних технологій, штучного інтелекту, виключило людську помилку.

"Технічні розрахунки - при збитті використовується саме машинний зір. Штучний інтелект дозволяє навіть працювати по реактивних БпЛА", - заявив Ігнат.

Однак, він додав, що радіус роботи роботизованих турелей не є великим, бо основним засобом є кулемет, який встановлений на турелі.

Збиття російських реактивних дронів

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня президент України Володимир Зеленський розповів про початок розвитку програми турелей для збиття російських дронів. Планується встановити десятки турелей на різних об’єктах.

Відомо, що у Києві встановили 12 автоматичних турелей для боротьби з реактивними "Шахедами". Радник ОП з питань розвитку технологічних напрямків оборони Сергій (Флеш) Бескрестнов повідомив, що турелі – це інноваційне українське рішення, яке збиває "Шахеди" за допомогою кулеметів під керуванням штучного інтелекту та закликав людей під час повітряної тривоги не перебувати біля вікон.

Вас також можуть зацікавити новини: