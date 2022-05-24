Його та його заступника із зав’язаними очима та руками вивезли у невідомому напрямку.

У Запорізькій області російські загарбники викрали керівника Кирилівської селищної ради Івана Малєєва, його заступника Ігоря Коробку та директора місцевого будинку культури Світлану Шиян.

Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація у Telegram.

"За повідомленням голови Мелітопольської РДА Ігоря Судакова, близько шостої ранку з власного будинку викрадено керівника громади Івана Малєєва. Після цього окупанти викрали його заступника Ігоря Коробку. Обох із зав’язаними очима та руками вивезли у невідомому напрямку", - йдеться в повідомленні.

Також викрадено директора місцевого будинку культури (КЗ "Центр культури, дозвілля та мистецької освіти") Світлану Шиян.

"Відомо, що окупанти пограбували адміністрацію громади та ЦНАП", - додаються в ЗОВА.

Також сказано, що в середині квітня Іван Малєєв вже перебував у полоні ворога.

Як писав УНІАН, у квітні російські військові вже викрадали селищного голову курортної Кирилівки Івана Малєєва. Про його звільнення стало відомо 23 квітня.

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