У Запорізькій області російські загарбники викрали керівника Кирилівської селищної ради Івана Малєєва, його заступника Ігоря Коробку та директора місцевого будинку культури Світлану Шиян.
Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація у Telegram.
"За повідомленням голови Мелітопольської РДА Ігоря Судакова, близько шостої ранку з власного будинку викрадено керівника громади Івана Малєєва. Після цього окупанти викрали його заступника Ігоря Коробку. Обох із зав’язаними очима та руками вивезли у невідомому напрямку", - йдеться в повідомленні.
Також викрадено директора місцевого будинку культури (КЗ "Центр культури, дозвілля та мистецької освіти") Світлану Шиян.
"Відомо, що окупанти пограбували адміністрацію громади та ЦНАП", - додаються в ЗОВА.
Також сказано, що в середині квітня Іван Малєєв вже перебував у полоні ворога.
Як писав УНІАН, у квітні російські військові вже викрадали селищного голову курортної Кирилівки Івана Малєєва. Про його звільнення стало відомо 23 квітня.
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