За оцінками американської сторони, на сьогодні в Криму перебувають понад 30 тисяч російських військових.

Представник Місії США в ОБСЄ Кортні Австріан заявила, що Росія додатково перекинула в окупований Крим від 15 до 25 тисяч своїх військових.

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Як повідомляє "Крим.Реалії", про це вона сказала на форумі у Відні.

Представник США зазначила, що згідно з інформацією, отриманою з доступних джерел "зараз у Росії на кордоні з Україною розміщено більше військ, ніж будь-коли з 2014 року».

"Росія перекинула 15-25 тисяч військовослужбовців до Криму або ближче до кордонів України. У це число входять піхота, танкові батальйони, вертольоти, засоби ППО. Ці сили додають до вже значно збільшених бойових можливостей Росії в Криму і вздовж його міжнародно визнаного кордону з Україною. У Криму, за нашими оцінками, чисельність військовослужбовців Росії становить 31 500 осіб, а також розгорнуті сучасні системи протиповітряної оборони, такі як С-400, винищувачі і крилаті ракети берегової оборони», – повідомила Австріан.

За її інформацією, уздовж міжнародно визнаного кордону з Україною з 2015 року "Росія значно збільшила чисельність своїх військ, розмістивши десятки тисяч військовослужбовців, повторно активувавши підрозділи, оновивши бази і розмістивши більш потужну наземну, повітряну і протиповітряну оборону".

Стягування Росією військ до кордону з Україною

30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти на Донбасі підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із задіянням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.

31 Березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.

Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками і українськими військовими в Донецькій області на сході України.

США затребували від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною, а також попередили Росію про реакцію в разі агресії щодо України.

8 квітня Хомчак заявив, що ситуація контролюється, а українські військові готові реагувати на загострення ситуації на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей, так і вздовж усього українсько-російського кордону.

У Міноборони РФ сьогодні заявили, що Росія перекинула на свої західні кордони дві армії та три з'єднання ВДВ.

Президент США Джозеф Байден провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Він підкреслив непохитну прихильність США суверенітету і територіальної цілісності України і закликав Москву до деескалації напруги.

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Автор: Дмитро Захаров