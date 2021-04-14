Представник Місії США в ОБСЄ Кортні Австріан заявила, що Росія додатково перекинула в окупований Крим від 15 до 25 тисяч своїх військових.
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Як повідомляє "Крим.Реалії", про це вона сказала на форумі у Відні.
Представник США зазначила, що згідно з інформацією, отриманою з доступних джерел "зараз у Росії на кордоні з Україною розміщено більше військ, ніж будь-коли з 2014 року».
"Росія перекинула 15-25 тисяч військовослужбовців до Криму або ближче до кордонів України. У це число входять піхота, танкові батальйони, вертольоти, засоби ППО. Ці сили додають до вже значно збільшених бойових можливостей Росії в Криму і вздовж його міжнародно визнаного кордону з Україною. У Криму, за нашими оцінками, чисельність військовослужбовців Росії становить 31 500 осіб, а також розгорнуті сучасні системи протиповітряної оборони, такі як С-400, винищувачі і крилаті ракети берегової оборони», – повідомила Австріан.
За її інформацією, уздовж міжнародно визнаного кордону з Україною з 2015 року "Росія значно збільшила чисельність своїх військ, розмістивши десятки тисяч військовослужбовців, повторно активувавши підрозділи, оновивши бази і розмістивши більш потужну наземну, повітряну і протиповітряну оборону".
Стягування Росією військ до кордону з Україною
- 30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.
- За даними ЗСУ, окупанти на Донбасі підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із задіянням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.
- 31 Березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.
- Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками і українськими військовими в Донецькій області на сході України.
- США затребували від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною, а також попередили Росію про реакцію в разі агресії щодо України.
- 8 квітня Хомчак заявив, що ситуація контролюється, а українські військові готові реагувати на загострення ситуації на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей, так і вздовж усього українсько-російського кордону.
- У Міноборони РФ сьогодні заявили, що Росія перекинула на свої західні кордони дві армії та три з'єднання ВДВ.
- Президент США Джозеф Байден провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Він підкреслив непохитну прихильність США суверенітету і територіальної цілісності України і закликав Москву до деескалації напруги.
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