РФ готує масований удар по Україні, є інформація від розвідки, - Зеленський

Сили оборони Україну готують протидію російському удару.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку російськими загарбниками чергової масованої атаки проти України. Про це глава держави розповів після селекторної наради з урядовцями, військовими та всіма ключовими службами.

Як зазначив президент, урядовці разом із представниками обласних влад підготували додаткові логістичні рішення у відповідь на російську операцію проти української логістики.

"Отримали сьогодні оновлену інформацію від розвідки щодо підготовки росіян до масованого удару. Готуємо протидію. Визначили строки виконання значної частини завдань, першочергові вже реалізовуються", - заявив Зеленський.

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Окремо глава держави зазначив, що міністр оборони Євгеній Хмара та командувач Повітряних Сил Анатолій Кривоножко доповіли про розподіл засобів захисту неба й організацію рубежів прикриття визначених ключових обʼєктів.

"Необхідну амуніцію для F-16, засоби перехоплення, протиракети забезпечуємо. Найскладніше з антибалістикою, і наявність цього постачання залежить виключно від партнерів. Працюємо з ними в щоденному режимі", - зазначив президент.

Разом із тим, як повідомив Зеленський, за цю добу росіяни атакували кілька українських лікарень – в Краматорську та Кривому Розі.

"Служби спрацювали, і важливо, що в усіх наших регіонах по кожній такій ситуації є оперативна реакція ДСНС України. Дякую за фахову роботу!" - повідомив президент.

РФ готує удар по Україні

Як повідомляв УНІАН, за деякими даними, ворог готується до здійснення масованого обстрілу із застосуванням балістичних та гіперзвукових ракет, а саме:

10 балістичних ракет у Брянській області;

12 балістичних ракет та 5 гіперзвукових ракет в Курській області;

8 балістичних ракет в Воронезькій та Ростовській областях;

5 балістичних ракет на території ТОТ Крим.

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