Україна вже працює над власним аналогом Starlink, - Зеленський

Він наголосив, що Україна має отримати можливість використовувати супутники Starlink над територією РФ.

Україна створює власну супутникову систему, яка стане аналогом Starlink. Про це президент Володимир Зеленський сказав журналістам у неділю, 4 жовтня.

"Є напрацювання. Ми працюємо над similar (подібний до чогось, – УНІАН) Starlink", – заявив президент, не додавши деталей.

Він додав, що наразі було б справедливо, якби Україна отримала можливість використовувати зв'язок від супутників Starlink для ударів по РФ. Він пояснив, що невдовзі Росія планує отримати відповідні можливості.

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"Ми знаємо, що деякі держави будуть ділитися з Росією відповідними технологіями в кінці цього року, на початку наступного", – пояснив він.

Зеленський додав, що Україна вдячна партнерам за працюючі технології. Але "давала відповідні сигнали", для чого потрібно розширяти програму. Та додав, що Росія продовжує отримувати важливу підтримку від Китаю.

Санкції проти розробників програми "Рассвет"

Нагадаємо, що за даними ЗМІ, Володимир Зеленський звернувся до президента США Дональда Трампа з проханням ввести санкції проти російських та китайських компаній, які беруть участь у розробці супутників, що стануть аналогами "Starlink". Президент, стверджували журналісти, пояснював, що Китай допомагає росіянам створювати програму "Рассвет".

Це підтверив і тимчасовий повірений у справах України в США Денис Сенік. За його словами, мета Росії розпочати роботу мережі супутників "Рассвет" у 2027 році. Він попередив, що в разі запуску цієї мережі до кінця цього року РФ зможе використовувати її для наведення своїх ракет і дронів на українські цілі в режимі реального часу.

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