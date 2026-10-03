Росіяни підготували масований удар по Україні: монітори розкрили деталі

Вони стверджують, що було підготовано близько 100 реактивних БпЛА в межах Орла, Курська та Гвардійського.

Російські окупанти підготували масований удар про Україні. Про це повідомляє монториновий канал "Стратегічна авіація".

За їхніми словами, за деякими даними, ворог готується до здійснення масованого обстрілу з застосуванням балістичних та гіперзвукових ракет, а саме:

10 балістичних ракет в Брянській області;

12 балістичних ракет та 5 гіперзвукових ракет в Курській області;

8 балістичних ракет в Воронезькій області та Ростовській області;

5 балістичних ракет на території ТОТ Крим.

Також вони стверджують, що було підготовано близько 100 реактивних БпЛА в межах Орла, Курська та Гвардійського.

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Удари РФ по Україні

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