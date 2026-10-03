Росіяни підготували масований удар по Україні: монітори розкрили деталі

Російські окупанти підготували масований удар про Україні. Про це повідомляє монториновий канал "Стратегічна авіація".
За їхніми словами, за деякими даними, ворог готується до здійснення масованого обстрілу з застосуванням балістичних та гіперзвукових ракет, а саме:
- 10 балістичних ракет в Брянській області;
- 12 балістичних ракет та 5 гіперзвукових ракет в Курській області;
- 8 балістичних ракет в Воронезькій області та Ростовській області;
- 5 балістичних ракет на території ТОТ Крим.
Також вони стверджують, що було підготовано близько 100 реактивних БпЛА в межах Орла, Курська та Гвардійського.
Удари РФ по Україні
Як раніше писало видання The New York Times, у Росії з’явилася нова ціль у її стрімко зростаючому списку об’єктів української інфраструктури для бомбардувань. За останні три дні Росія шість разів атакувала мости в Києві.
Споруди все ще стоять, але пошкодження та загроза нових атак змусили місцеву владу обмежити або зупинити рух на п’яти з шести автомобільних мостів столиці. Це серйозно порушило повсякденне життя найбільшого міста України.
Радник президента України Володимира Зеленського з розвитку технологічних напрямів оборони Сергій (Флеш) Бескрестнов казав, що у Києві можуть використовуватися радіоретранслятори противника, які забезпечують тимчасовий канал управління ударними безпілотниками "Шахед" для коригування їхніх ударів.