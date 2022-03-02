Зокрема, мобілізованих зараз завозять в район міста Херсон.

Російська Федерація мобілізувала приблизно 3,5 тисячі осіб з окупованого Донбасу, аби використовувати їх для війни проти України на кримському напрямку.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України у соціальній мережі Facebook.

"За наявною інформацією, отриманою українськими силами безпеки і оборони, Росія на кримському напрямку також використовує мобілізованих осіб з тимчасово окупованих територій окремих районів Донецької та Луганської областей. Їх загальна кількість становить приблизно 3,5 тисяч осіб", - йдеться у повідомленні.

"Цих російських найманців зараз через кримський міст завозять в район міста Херсон. Їх використовуватимуть для подальшої військової агресії та готують до нападу на українські міста", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що мобілізовані агресором особи вкрай деморалізовані.

"Варто наголосити, що українське військо дає шанс солдатам країни-агресора залишитися живими і заробити грошей", - йдеться у повідомленні.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив: "Ми пропонуємо російським солдатам вибір: загинути на неправедній війні або повну амністію та 5 млн рублів компенсації. Якщо вони складуть зброю і добровільно здадуться в полон".

Зокрема, кошти для забезпечення цієї акції збирають лідери світової ІТ-індустрії.