Відбуваються різні зміни та спрощення "Шахедів", що насамперед пов’язано з тим, що росіяни намагаються підвищити їх стійкість до українських засобів РЕБ.

Кремлю не вдалося налагодити поставки "Шахедів" від Ірану у довільній кількості, і ця країна навряд чи масштабуватиме виробництво безпілотників для РФ, коли "їхня енергетична система колапсує".

Про це в ефірі телемарафону сказав Іван Тимочко, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ. Відповідаючи на запитання щодо начебто масштабування та модернізацію виробництва "Шахедів" Росією, він, зокрема нагадав, що свого часу у Татарстані було підірвано великий завод із випуску "Шахедів".

За словами Тимочка, росіяни намагаються масштабувати виробництво "Шахедів", але їм для цього не вистачає робочих рук.

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"Я вже не кажу про фахівців. Робочих рук для того, щоб, скажімо, на лінійках випускати якусь групу деталей чи вузлів. Це означає, що все-таки вони, окрім побудови заводів, які є досить вразливими для ударів, вони намагаються і якось розпорошувати виготовлення цих деталей, щоб мінімізувати ризики", - заявив Тимочко.

Він пояснив, з чим це пов’язано. "Поставки "Шахедів" і від Ірану у довільній кількості для них все-таки не вдалося налагодити. А особливо зараз, коли Іран має безліч своїх проблем. Збільшувати, масштабувати виробництво безпілотників для Росії, коли його енергетична система колапсує, він навряд чи буде", - зауважив він.

Крім того, зазначив голова Ради резервістів, відбуваються різні зміни чи спрощення "Шахедів", що насамперед пов’язано з тим, що росіяни намагаються підвищити їх стійкість до українських засобів радіоелектронної боротьби.

"Вони намагаються змінити їх контур чи впізнаваність, чи, скажімо, видимість у небі для того, щоб не дати можливість відслідковувати нашим системам протиповітряної оборони. А також вони намагаються їх ще паралельно максимально здешевити, щоб бути мінімально залежними від певних компонентів… Тому ми бачимо, що масовість у них іде, але настільки вдосконалити "Шахеди", щоб вони обходили наші системи протиповітряної оборони - росіяни не можуть", - сказав Тимочко.

Боротьба з "Шахедами"

Раніше Ігор Луценко, військовослужбовець, співвзасновник Центру підтримки аеророзвідки висловив думку, що наступного року можуть бути знайдені потужні засоби боротьби з "Шахедами", які РФ запускає проти України.

Йдеться про "перехоплювачі, котрі будуть виловлювати "Шахеди" в небі і знищувати їх". За його словами, "навіть були вже випадкові влучання". Але зараз відбувається робота над тим, аби це було систематично.

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