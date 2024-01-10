Росіяни не відмовилися від своїх загарбницьких цілей і працюють хвилями.

На Куп'янському напрямку Сили оборони завдали значних втрат ворогу. Натомість окупанти знизили інтенсивність своїх атак.

Про це в ефірі каналу "Еспресо" заявила майор, начальник служби зв'язків із громадськістю 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Надія Замрига.

"Бригада перебуває на Куп'янському напрямку. Ворог дещо зменшив кількість атак, але не полишив своїх намірів. Таку ситуацію ми вже спостерігали. Загарбники працюють хвилями, підтягуючи резерви. Коли кількість ворожих атак понад 10-15, то противник намагається знайти слабкі місця. Ворожа піхота суне, йде важка й автомобільна техніка, підвозячи БК і харчі. Коли росіяни зазнають втрат, отримавши по зубах, то вони не забирають своїх загиблих та поранених. Відходять на свої позиції, і кілька днів маємо кількість атак менш як 10. Наразі такий період", - зауважила Замрига.

Представниця бригади також додала, що на Куп'янському напрямку росіяни зазнали значних втрат, особливо в живій силі. Противник намагається поповнити запаси людського ресурсу. Здебільшого це мобілізовані, які нещодавно відбували покарання в місцях позбавлення волі. У бригаді очікують, що незабаром збільшиться кількість атак з боку ворога.

Війна в Україні - останні новини з фронту

Минулої доби на фронті відбулося 77 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 5 ракетних та 52 авіаційних удари, здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Найгарячіше було на Мар'їнському та Авдіївському напрямках.

Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

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