Ймовірно, ворог завдав удару по місту балістикою.

Внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області пошкоджені навчальний заклад та житлова забудова, наразі відомо про загибель чотирьох людей, є постраждалі.

Оновлено 15:14. Кількість постраждалих у Кривому Розі зросла до семи.

"Четверо госпіталізовані. Стан більшості залишається тяжким. Одна поранена – середньої тяжкості", - поінформував голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За словами голови Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука, у тяжкому стані перебувають троє людей – 22-річна дівчина та чоловіки 34 і 56 років.

Оновлено 14:05. На ракетний удар по Кривому Рогу відреагував президент Володимир Зеленський.

"Кривий Ріг. Російська армія вдарила по місту ракетами, балістикою. Пошкоджені звичайні житлові будинки, навчальний заклад, інша міська інфраструктура. На жаль, є загиблі. Станом на цей час відомо про чотири життя, які забрав цей удар", - зазначив президент.

Він висловив співчуття рідним і близьким загиблих.

"Кожен такий терористичний удар – це чергове нагадування, з ким маємо справу. Росія не зупиняється сама – її можна тільки зупинити спільним тиском. Тиском усіх у світі, хто цінує життя", - підкреслив Зеленський.

Оновлено 13:41. Голова Дніпропетровської ОВА Сергія Лисак заявив, що серед чотирьох загиблих – три жінки та чоловік. Постраждали п’ятеро людей. Троє госпіталізовані у тяжкому стані. Ще двом надали допомогу на місці.

У місті пошкоджені дві п’ятиповерхівки. В одній з них виникла пожежа. Понівечена і будівля, що не експлуатувалася.

Оновлено 13:32. Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що кількість загиблих збільшилася до чотирьох.

"На жаль, вже четверо загиблих. Прості цивільні люди, котрі просто були у дворі свого п'ятиповерхового будинку", - заявив він.

Вілкул поінформував, що понеділок, 20 січня, у місті буде оголошено день жалоби.

Оновлено 13:11. За інформацією Лисака, внаслідок російської атаки по Кривому Рогу пошкоджені навчальний заклад та житлова забудова.

Пізніше посадовець повідомив про загибель трьох людей. Також є поранені.

Перед ударом у Повітряних силах повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня. Згодом там заявили про дві швидкісні цілі у напрямку Кривого Рогу.

Попередні атаки РФ на Кривий Ріг

Російські окупанти періодично атакують місто Кривий Ріг на Дніпропетровщині балістикою.

Так, 24 грудня 2024 року, РФ вдарила балістикою по місту, влучили по житловій 4-поверхівці. Рятувальники змушені були розбирати завали руками, оскільки під уламками були живі люди. Дістати з-під них вдалося чотирьох осіб.

Пізніше стало відомо, що внаслідок атаки кількість постраждалих зросла до 17, загинув 34-річний чоловік.

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