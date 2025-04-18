Вранці 18 квітня російські окупанти скоїли чергову атаку на Суми. Росіяни атакували об'єкт промисловості.
Як повідомляє виконувач обов'язків міського голови Сум Артем Кобзар, в Сумах було три влучання ударних БпЛА по об'єкту промисловості. Внаслідок атаки одна людина загинула. Ще одна – звернулася за допомогою медиків.
За інформацією Кобзаря, усі три БпЛА влучили в одне приміщення. Будівля пошкоджена, зруйновано дах.
Атаки окупантів - що відомо
Як повідомляв УНІАН, рано вранці окупанти завдали ракетного удару по Харкову, внаслідок чого, за останніми даними, одна людина загинула, ще 40 отримали поранення. Серед постраждалих дві дитини: 4 роки та 2,8 років.
Як додав мер міста Ігор Терехов, ворожа ракета вдарила по густонаселеному району Харкова. Є влучання у багатоповерхівку. Під завалами можуть знаходитися люди.