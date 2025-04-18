Мішенню окупантів став густонаселений район міста, де знаходиться багато житлових багатоповерхівок. Місцева влада повідомила, в якому стані знаходяться поранені.

Рано вранці окупанти завдали ракетного удару по Харкову, внаслідок чого, за останніми даними, одна людина загинула, ще 74 отримали поранення. Серед постраждалих 5 дітей. Відомо, що двом діткам по 4 роки та 2,8 років.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, за попередньою інформацією, росіяни вдарили по багатоквартирних житлових будинках в Основ'янському районі.

Крім цього мер міста Ігор Терехов додав: ""Ворожа ракета вдарила по густонаселеному району Харкова. Є влучання у багатоповерхівку. Під завалами можуть знаходитися люди".

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О 6:10 Терехов повідомив: "За попередньою інформацією, удари по Харкову було завдано балістичними ракетами з касетним начинням. Саме тому площі ураження дуже великі. І вже 26 постраждалих".

Також Терехов повідомив, що внаслідок удару постраждали більше 20 багатоквартирних будинків та більше 30 приватних обійсть.

О 07:17 Терехов повідомив свіжі дані щодо постраждалих. "54 поранених внаслідок ранкового ракетного удару по Харкову", - написав він.

Крім цього Синєгубов повідомив про стан поранених внаслідок удару. За його даними 4 людей знаходяться у важкому стані. "На цю хвилину до міських лікарень госпіталізовано 13 людей, з них двоє дітей. 4 людини у важкому стані. Лікарі надають постраждалим всю необхідну допомо", - написав він.

О 8:09 у ДСНС повідомили, що кількість поранених зросла до 57, з них 5 дітей, кількість загиблих без змін - 1 людина. У ДСНС уточнили, що крім житлових будинків удару було завдано також по цивільному підприємству.

"Пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, навчальний заклад, легкові авто. На території підприємства загорілася покрівля двоповерхового корпусу, цех та будівля на загальній площі близько 450 кв.м", - йдеться у повідомленні.

В даний час рятувальники ліквідують пожежу.

О 8:39 харківський мер повідомив, що внаслідок удару вже понад 60 постраждалих.

Ракетні удари по Україні

Російські окупанти із подвоєною силою відновили ракетний терор українців.

На початку квітня під удар потрапив Кривий Ріг. Тоді загинуло 19 людей, серед яких 9 дітей.

А у Вербну неділю РФ завдала найжорстокішого удару по центру Сум. Тоді жнивами росіян стали понад 30 людей. Європейські лідери засудили цей удар та висловили своє обурення. А ось президент США Дональд Трамп назвав цей удар "помилкою" росіян.

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