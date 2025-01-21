На місцях "прильотів" виникли пожежі.

Ввечері у вівторок, 21 січня, російські окупаційні війська масовано атакували Миколаїв дронами-камікадзе типу "Shahed".

О 22:38 Командування Повітряних сил Збройних сил України повідомило у своєму Telegram-каналі, що у напрямок міста летять російські безпілотні літальні апарати. Місцеві жителі повідомили, що у Миколаєві пролунала серія вибухів.

Згодом начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що окупанти запустили по місту сім ударних дронів типу "Shahed". Внаслідок атаки пошкоджено багатоквартирні будинки, у місті виникли пожежі. Наразі про постраждалих не повідомлялося.

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Мер Миколаєва Олександр Сенкевич написав у Telegram, що на місця "прильотів" виїхали працівники комунальних служб:

"На жаль, є пошкодження по місту. Будемо приступати до ліквідації наслідків".

Пізніше стало відомо, що ліквідація пожежі у квартирі одного з будинків досі триває, людей евакуюють. Також є руйнування приватного будинку, з-під його завалів дістали постраждалу жінку.

"Пожежа очерету. Є руйнування та пожежа на об'єкті інфраструктури. Також працюють рятувальники", - додав міський голова.

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