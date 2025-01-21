Ввечері у вівторок, 21 січня, російські окупаційні війська масовано атакували Миколаїв дронами-камікадзе типу "Shahed".
О 22:38 Командування Повітряних сил Збройних сил України повідомило у своєму Telegram-каналі, що у напрямок міста летять російські безпілотні літальні апарати. Місцеві жителі повідомили, що у Миколаєві пролунала серія вибухів.
Згодом начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що окупанти запустили по місту сім ударних дронів типу "Shahed". Внаслідок атаки пошкоджено багатоквартирні будинки, у місті виникли пожежі. Наразі про постраждалих не повідомлялося.
Мер Миколаєва Олександр Сенкевич написав у Telegram, що на місця "прильотів" виїхали працівники комунальних служб:
"На жаль, є пошкодження по місту. Будемо приступати до ліквідації наслідків".
Пізніше стало відомо, що ліквідація пожежі у квартирі одного з будинків досі триває, людей евакуюють. Також є руйнування приватного будинку, з-під його завалів дістали постраждалу жінку.
"Пожежа очерету. Є руйнування та пожежа на об'єкті інфраструктури. Також працюють рятувальники", - додав міський голова.
Інформація оновлюється...