Ворог тривалий час не застосовував ракети морського базування, проте постійно проводить ротацію ракетоносіїв.

Росіяни можуть готувати комбіновану атаку по Україні із застосуванням дронів і ракет морського базування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ефірі телемарафону повідомила начальниця Обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

"Ворог постійно переміщує ракетоносії. Наразі на чергуванні залишаються три – один надводний і два підводних. Це може свідчити про те, що ворог знов готує підступну атаку за допомогою мішаного типу різних боєприпасів – міксування дронової та ракетної атаки", – заявила Гуменюк.

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За її словами, є ймовірність того, що тепер будуть застосовані ракети не повітряного, а морського базування.

"Вони деякий час не використовували морські носії, і цілком імовірно, що вони підлаштовували цю ситуацію для майбутніх атак", – додала вона.

Російські удари по Україні

Російські окупаційні війська атакують Україну як з повітря, так і з моря. Щоправда, протягом останніх тижнів ворог частіше вдається до використання авіації, а пусків "Калібрів", ракетоносії яких перебувають у Чорному морі, не спостерігається.

Протягом травня ворожі війська дедалі частіше атакують Київ. За місяць столиця витримала 17 масованих атак з боку РФ, при цьому три з них сталися в межах однієї доби.

Останній удар по Києву припав на ніч 30 травня. Російські загарбники випустили 31 іранський дрон-камікадзе. У Повітряних силах повідомили, що вдалося збити 29 "шахедів".

Через падіння уламіків у різних районах міста сталися пожежі. У Голосіївському районі зайнялися верхні поверхи житлового будинку, звідти евакуювали жителів.

Крім того, в результаті останньої атаки загинула жінка. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що вона вийшла на балкон, щоб подивитися, як збивають дрони.

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