Жителі сусіднього будинку повідомили, що прокинулися від моторошного звуку.

Армія Російської Федерації здійснила у ніч на 30 травня масовану атаку на Київ. У деяких районах столиці зафіксовані пошкодження в результаті падіння уламків російських дронів.

"Стояв у коридорі - вибух, полум'я, підійшов до вікна і зрозумів, що в будинок (прилетіло - УНІАН)", - повідомив житель пошкодженого будинку Олескандр.

Жителі постраждалої багатоповерхівки в Голосіївському районі також розповіли, що прокинулися від жахливих звуків. За їхніми словами, в небі був спалах, за яким пішов звук битого скла.

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"Ми вибігли на вулицю, побачили, що тут діється, це просто страх - евакуація людей, верхні поверхи горять", - згадують очевидці з сусіднього будинку.

Нічна атака на Київ 30 травня - головні новини

У ніч на 30 травня Росія атакувала Київ і область дронами, які поставив Іран. В результаті попадання уламків в багатоповерхівку в Голосіївському районі загинула людина.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що окупанти запустили 31 дрон-камікадзе, але українські сили ППО збили 29 "Шахедів". У свою чергу в КГВА уточнили, що російська атака була масованою, з різних напрямків і в кілька хвиль.

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