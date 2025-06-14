'Їхній стиль - створення страждань': Росія небезпечно наблизилась до Сум, - WP

За даними місцевої влади, ситуація в місті складна, але не критична. Втім, серед місцевих зріс рівень тривоги.

Російські війська посилили наступ на сході України, просуваючись у напрямку Донеччини, Луганщини, а також наближаючись до північної Сумщини. Ці дії, за словами українських офіційних осіб та аналітиків, мають на меті змусити Київ розосередити сили та продемонструвати "успіхи" на полі бою перед міжнародною спільнотою, пише The Washington Post.

Російські війська наблизилися до Сум на відстань близько 19 км, повідомив Ігор Шаповал, голова Червоного Хреста у Сумській області.

"Ситуація складна, але не критична. Паніки немає, проте тривожність, особливо серед дітей, відчувається", — зазначив він.

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За словами заступника міського голови Сум Артема Кузнєцова, обстріли міста не припиняються.

"Обстріли безперервні. Якщо лінія фронту наблизиться ще на 10–15 км, артилерія тероризуватиме наше місто", — попередив він.

Неподалік, біля логістично важливого містечка Юнаківка, тривають запеклі бої.

"Ситуація дуже напружена. Друзі, які тримають цю ділянку, кажуть, що ворог іде хвиля за хвилею, ніби навмисно намагається виснажити нашу оборону", — розповів командир взводу на псевдо "Касте".

Ситуація на Дніпропетровщині

Попри заяви Москви, українська влада спростовує інформацію про просування російських військ на територію Дніпропетровської області.

Офіційні особи вважають, що ці твердження мають суто пропагандистський характер.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю німецькому виданню Bild сказав:

"Наступ росіян не такий уже й успішний, м’яко кажучи. Путін відчуває, що його економіка вже страждає, але він намагається виграти час до запровадження нових санкцій, бо може певний час ще протриматися".

Відволікання чи стратегічна мета?

Аналітики переконані: атаки на Сумщині та в напрямку Дніпропетровщини — це відволікаючий маневр.

"З мого погляду, напрямок Сум — це допоміжна вісь для росіян. Основна мета — Донбас. Захопити Суми вони не зможуть. Ймовірніше, вони хочуть завдати психологічного тиску та посіяти хаос", — каже Конрад Музика, директор польської оборонної консалтингової компанії Rochan.

Навіть якщо українські війська зможуть втримати місто, наслідки тривалого обстрілу можуть бути катастрофічними.

"Вони можуть перетворити місто на руїну, знищити економіку, створити пекло для мирного населення. Їхній стиль — це створення страждань. Вони не вміють і не хочуть створювати нічого іншого", — попереджає один із європейських дипломатів.

Сумщина сьогодні - що відомо

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони витісняють російських окупантів з Сумської області. Подробиць він розкривати не став.

Військовий експерт Сергій Грабський заявив, що російські окупаційні війська загальмували на Сумському напрямку та не мають можливості просуватися далі.

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