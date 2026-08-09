Зухвалі удари України по Росії можуть зіграти на руку Путіну, - The Times

Серед росіян зростає невдоволення, спрямоване не стільки на Путіна, скільки на Україну.

Українські удари на великі відстані проникають у Росію глибше, ніж будь-коли. Київ сподівається, що ця кампанія підірве моральний дух росіян, але існує небезпека, що вона може зіграти на руку прихильникам жорсткої лінії, які закликають президента РФ Володимира Путіна не заморожувати конфлікт, а ескалувати його. Про це пише видання The Times.

Зазначається, що технічний успіх української кампанії не викликає сумнівів. На піку кампанії удари вивели з ладу понад третину всіх російських нафтопереробних потужностей.

Атаки на судна в Азовському морі, внаслідок яких лише в липні було уражено 236 суден, серйозно обмежили комерційне судноплавство цим найважливішим водним шляхом. Інтенсивність руху скоротилася приблизно на три чверті.

Відео дня

Останнім часом Україна переключилася на атаки на будівлі, що належать компанії Wildberries. Понад десяток великих складів і логістичних центрів компанії зазнали нападів, внаслідок яких було пошкоджено або знищено близько 20 відсотків загальної складської ємності.

Оскільки більша частина товарів зберігалася для продавців - від приватних підприємців до великих компаній - збитки поширилися повсюдно. За однією з оцінок, загальний збиток на сьогодні становить понад 280 мільярдів рублів.

"Надії на те, що масштабні атаки зможуть паралізувати російську економіку, видаються невиправданими. Доходи від нафти та газу зросли завдяки триваючій кризі в Перській затоці. Хоча базові доходи впали приблизно на п’яту частину з початку кампанії, зараз показники стабілізуються. Аналогічно, компанія Wildberries обіцяє обмежену компенсацію продавцям, водночас прагнучи перевести запаси на безпечніші склади в сусідньому Казахстані", - йдеться у статті.

Настрої в РФ

Важливо, що Україна має обмежені запаси безпілотників і ракет. Їй довелося перерозподілити ресурси, призначені для кампанії проти нафтопереробних заводів, на цілі Wildberries, що дозволило росіянам відремонтувати об’єкти. Довгі черги за бензином, які так бентежили Кремль минулого місяця, вже скорочуються або зникли.

"Однак це політична, а не лише економічна кампанія, покликана донести війну до росіян. Це, безсумнівно, сталося: атаки були на перших шпальтах газет більшу частину минулого місяця", - пишуть журналісти.

За даними соціологічної компанії "Левада", минулого місяця частка росіян, які вважають, що війна йде добре, впала до рекордно низького рівня - 50 відсотків, що на 19 процентних пунктів менше, ніж у цей самий час минулого року. При цьому лише 28 відсотків заявили, що вважають, що війна йде погано. Решта не були впевнені.

Соціологи також відзначили падіння особистого рейтингу схвалення Путіна. Він залишається штучно завищеним через відсутність будь-якої значущої опозиції, але, тим не менш, впав до 74 відсотків - найнижчого рівня з моменту його вторгнення в Україну.

Зазначається, що серед росіян також зростає невдоволення, спрямоване не стільки на Путіна, скільки на Україну. Хоча більшість виступає за замороження конфлікту та початок переговорів, є й значна меншість, яка вважає, що, якщо вже на те пішло, агресію проти України слід посилити.

Чого хоче Путін

Зокрема, зростаюча кількість жертв серед цивільного населення Росії грає на руку прихильникам жорсткої лінії. Нова готовність російських державних ЗМІ публікувати інформацію про жертви всередині країни свідчить про спробу переконати свій народ у тому, що саме вони є жертвами, а не агресорами. У статті зазначено:

"Мета Путіна - легітимізувати війну та будь-яку майбутню ескалацію. Його початкова, неявна обіцянка полягала в тому, що росіяни не будуть змушені брати участь у війні, якщо тільки вони самі не захочуть піти добровольцями. Потім він спробував представити свою "спеціальну військову операцію" як екзистенційну необхідність. Незважаючи на масштабну пропагандистську кампанію, ця лінія так і не спрацювала. Новий цинічний підхід, заснований на помсті, може виявитися ефективнішим для зміцнення підтримки режиму та виправдання непопулярних кроків, таких як мобілізація резервістів для заповнення поточного дефіциту призовників".

Вже зараз Росія відповідає вогнем на вогонь. Портовий кластер Великої Одеси неодноразово зазнавав ударів, що призвело до призупинення більшої частини судноплавства в цьому районі.

Оскільки Україна витратила всі боєзапаси ракет для Patriot, необхідних для перехоплення російських балістичних та гіперзвукових ракет, існують побоювання, що з настанням зими Москва відновить свою кампанію проти енергетичної інфраструктури, яка вже працює менш ніж на третину своєї довоєнної потужності.

Мета України

Наприкінці червня президент Зеленський розпочав 40-денну кампанію глибоких ударів по Росії, "щоб змусити її закінчити війну" до зими. Це був ризикований крок, але, можливо, необхідний. Йому потрібно було показати західним союзникам України, і насамперед скептично налаштованому президенту Трампу, що у нього "є козирі".

Зазначається, що водночас у деяких колах Києва існувало справжнє відчуття, що приховане невдоволення в російській еліті можна вивести на поверхню глибокими ударами по добре помітних економічних об’єктах. Журналісти пишуть:

"Спроби деморалізувати націю та змусити її просити миру за допомогою авіаударів можуть увінчатися успіхом, але лише якщо вони здатні завдати справді нищівних ударів. Під час Другої світової війни атомні бомбардування Хіросіми та Нагасакі змусили Японію капітулювати, але "бліц" лише зміцнив рішучість Великої Британії. Поки що Україна не може досягти такого ефекту".

На їхню думку, глибокі удари, безсумнівно, підривають довіру до Путіна й послаблюють економіку, а отже, і військову машину. Вони також підштовхують прагматичних і технократичних діячів еліти до дедалі відкритіших закликів до стриманості та припинення бойових дій.

Однак "яструби" використовують цю кампанію як привід підштовхнути Путіна до ще жорстокішої та ескалаційної стадії війни, щоб спробувати швидко закінчити її на своїх умовах. "Війна складів" неминуче означає страйки в населених пунктах і поблизу них, тому кількість жертв серед цивільного населення зростає з обох боків. Більше того, Путін, можливо, тепер відчуває, що має більше підстав для мобілізації додаткових військ для осінньої кампанії, менше побоюючись народного протесту.

Вторгнення шаленої російської ракети в повітряний простір Польщі десять днів тому та виявлення в середу вибухового дрона в аеропорту Лейпциг/Галле в Німеччині, очевидно націленого на український вантажний літак зі зброєю, можуть бути попередженням про те, що відбудеться далі.

"Продумана авантюра України може призвести до того, що Путін піде на набагато небезпечнішу авантюру", - додали аналітики.

Удари по РФ

Сили оборони знищили російський комплекс радіоелектронної боротьби "Хвиля Купол Гарант" на території військової частини № 2156 у російському Геленджику. Про це повідомив OSINT-аналітик фото Dnipro Osint 〈Гарбуз〉, який опублікував супутникові знімки за 7 серпня.

Він пояснив, що комплекс створює спрямовані радіоперешкоди в бік супутника, заважаючи йому приймати сигнали від наземних терміналів.

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