Жителів Одеси готують до захисту міста від російського десанту

Носіков зауважив, що створення добровольчих формувань територіальних громад дозволено за законодавством України.

В Одесі й на Одещині, де водойми забарвилися в червоний колір, цивільних активно залучають до оборони міста й області. Про це розповів командир оперативно-тактичного угруповання ЗСУ "Одеса" Денис Носіков в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Він стверджує, що цивільних жителів вчать керувати дронами, тренують на полігонах. Носіков зауважив, що створення добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ) дозволено за законодавством України.

За його словами, вони - це додатковий мобілізаційний ресурс в разі спроби армії РФ захопити місто й висадити десант.

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"Ми їх задіюємо в екіпажі FPV-перехоплювачів. Дуже багато цивільних людей виконують ці задачі, які є членами ДФТГ у різних громадах. Плюс на випадок, якщо, не дай Бог, висадка десанту, і ворог ухвалює таке рішення - все ж таки спробувати захопити Одещину. Тобто це великий додатковий наш мобресурс, це наші люди, які навчені вже, які стануть в стрій. Це тисячі людей", - розповів командир ОТУ "Одеса".

Ураження десантних кораблів РФ

У ніч з 18 на 19 квітня бійці спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" завдали успішних ударів по двох великих десантних кораблях Росії в тимчасово окупованому Криму. Йдеться про ВДК проєкту 775 "Ямал" та ВДК проєкту 1171 "Ніколай Фільчєнков".

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