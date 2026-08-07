Дрони поцілили у склад Wildberries в Єкатеринбурзі за 2000 км від кордону (відео)

У мережі опубліковано кадри, на яких, ймовірно, дрон "Лютий" атакує склад.

Українські дрони долетіли до Уралу і вразили логістичний комплекс Wildberries в Єкатеринбурзі, до якого від українського кордону – близько 2000 кілометрів. Кадри пожежі, що розгорається, публікують у мережі.

Як пише Astra, вранці Росавіація ввела тимчасові обмеження на прийом і відправку літаків в аеропорту Кольцово в Єкатеринбурзі. Крім того, губернатор Свердловської області Денис Паслер оголосив у регіоні режим безпілотної небезпеки.

Пізніше в мережі з’явилися відео, на яких, імовірно, дрон "Лютий" атакує склад Wildberries. Telegram-канали публікують кадри, на яких видно стовпи чорного диму над складом, пожежа посилюється.

Відео дня

У компанії Wildberries пізніше підтвердили атаку на комплекс і заявили, що всі поставки зупинені.

"На логістичному об’єкті компанії в Єкатеринбурзі Свердловської області працюють пожежні розрахунки, внаслідок атаки сталося загоряння. На об'єкті було проведено завчасну евакуацію. Прийом поточних поставок тимчасово обмежено, їх перенаправлено на інші об'єкти", – йдеться в повідомленні.

Повноважний представник президента РФ в Уральському федеральному окрузі Артем Жога заявив, що з комплексу евакуйовано 800 осіб, ніхто не постраждав.

У свою чергу губернатор Свердловської області повідомив, що три БПЛА впали на дах логістичного центру, пожежники ліквідують загоряння.

Удари по Wildberries

У ніч на 5 серпня безпілотники атакували склад у Тульській області площею близько 200 тисяч квадратних метрів. Об’єкт розпочав роботу у 2022 році й забезпечував постачання товарів до Тульської, Калузької, Орловської, Брянської, Курської, Липецької, Рязанської та інших областей центральної Росії, а також частково розвантажував логістичні потужності Московського регіону.

А 4 серпня дрони вразили один із найбільших складів Wildberries у Ленінградській області площею 154 000 кв. м.

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