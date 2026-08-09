Росія може застосувати ядерну зброю проти України: у МЗС Туреччини назвали реальну умову

На думку Фідана, питання зводиться до того, чи виживе країна, чи ні.

Російська Федерація може застосувати ядерну зброю проти України, якщо опиниться у безвихідній ситуації. Таку думку висловив глава МЗС Туреччини Хакан Фідан, пише Clash Report.

За його словами, якщо війна на виснаження остаточно перекинеться з фронту на російський тил і питання стане для Москви екзистенційним, Кремль може вдатися до "останнього варіанту" (очевидно, маючи на увазі ядерну зброю, - УНІАН).

"Питання зводиться до того, чи виживе країна, чи ні. Доведеться використовувати будь-які наявні в розпорядженні засоби. Якщо руйнування досягнуть такого рівня, Росія може вдатися до останнього доступного варіанту", - сказав він.

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Фідан заявив, що ця тема вже обговорювалася під час його контактів із російською та західною сторонами.

"Це питання теж може постати, оскільки говорили, що зараз цього вимагає громадськість. Це небезпечна ситуація. Усе, про що люди кажуть, що не станеться, зрештою відбувається", - додав дипломат.

Можливість застосування ядерної зброї - думка експерта

Незважаючи на неодноразові удари України по території Росії, Кремль досі не застосував тактичну ядерну зброю, хоча раніше неодноразово погрожував таким сценарієм.

На думку наукового співробітника Центру міжнародної безпеки та стратегії Університету Цінхуа Чжоу Бо, це свідчить про обмежену практичну цінність найбільшого у світі ядерного арсеналу в умовах сучасної війни.

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