Росія вдарила по центру Павлограда: є поранені

Надвечір 8 серпня війська РФ завдали ударів по середмістю Павлограда на Дніпропетровщині. Зайнялися приватний будинок та автівка, є поранені. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник облвійськадміністрації Олександр Ганжа.
Станом на 21:50, кількість поранених через удар по місту зросла до девʼяти. Серед них - четверо дітей. Дівчата трьох місяців і трьох років та хлопчики 5 і 6 років. Їм надали необхідну меддопомогу.
Госпіталізовані двоє дорослих. 58-річна жінка у тяжкому стані, повідомив очільник ОВА Ганжа.
Внаслідок російських обстрілів у деяких районах Павлограда відсутнє електропостачання. Енергетики працюють над відновленням електрики, повідомили у міськраді.
Обстріли Дніпропетровщини 8 серпня
Війська РФ вдень 8 серпня атакували чотири райони Дніпропетровщини: Нікопольський, Синельниківський, Криворізький та Павлоградський. На Нікопольщині вдарили по рейсовому автобусу та вантажівці. Загинули двоє людей, ще двоє - поранені.
Удари РФ по Україні
У Херсонській області російські окупанти отримали вказівки щодо проведення так званого "вільного полювання" на автотранспорт із застосуванням безпілотників на оптоволоконному керуванні.