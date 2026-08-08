Росія вдарила по центру Павлограда: є поранені

Госпіталізовані двоє дорослих.

Надвечір 8 серпня війська РФ завдали ударів по середмістю Павлограда на Дніпропетровщині. Зайнялися приватний будинок та автівка, є поранені. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник облвійськадміністрації Олександр Ганжа.

Станом на 21:50, кількість поранених через удар по місту зросла до девʼяти. Серед них - четверо дітей. Дівчата трьох місяців і трьох років та хлопчики 5 і 6 років. Їм надали необхідну меддопомогу.

Госпіталізовані двоє дорослих. 58-річна жінка у тяжкому стані, повідомив очільник ОВА Ганжа.

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Внаслідок російських обстрілів у деяких районах Павлограда відсутнє електропостачання. Енергетики працюють над відновленням електрики, повідомили у міськраді.

Обстріли Дніпропетровщини 8 серпня

Війська РФ вдень 8 серпня атакували чотири райони Дніпропетровщини: Нікопольський, Синельниківський, Криворізький та Павлоградський. На Нікопольщині вдарили по рейсовому автобусу та вантажівці. Загинули двоє людей, ще двоє - поранені.

Удари РФ по Україні

У Херсонській області російські окупанти отримали вказівки щодо проведення так званого "вільного полювання" на автотранспорт із застосуванням безпілотників на оптоволоконному керуванні.

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