Ймовірно, розконсервовані гаубиці відправили в Україну.

Росія вивела десятки самохідних гармат 2С7 "Піон" зі складу 94-го арсеналу зброї та боєприпасів, розташованого в Омську. Ймовірно, це озброєння використовуватимуть у війні проти України.

Про це повідомив військовий оглядач Роман Бочкала у своєму Telegram-каналі.

За його словами, на початку квітня на зображеннях Google Earth було помітно загалом 170 російських гаубиць "Піон". А на знімках від 2 червня їхня кількість зменшилася до 135.

На останніх доступних знімках, датованих 18 липня, на складі в Омську зберігалося вже 110 гаубиць. Тобто, росіяни могли розконсервувати близько 60 "Піонів".

Очевидці зафіксували пересування військової техніки РФ залізницею. На кадрах помітно рух перекидання 2С7.

"Не виключено, що саме з бази Омська. З квітня до липня з консервації зняли 60 таких САУ", – наголосив Бочкала.

Як повідомляв УНІАН, раніше воїни 92-ї ОМБр імені отамана Сірка разом із побратимами з 40-й артбригади показали спільне полювання на російську самохідну артилерійську установку "Піон".

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