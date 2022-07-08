За наявною інформацією, по ворожій цілі відпрацювала американська гаубиця М777.

Воїни 92-ї ОМБр імені отамана Сірка разом із побратимами з 40-й артбригади показали спільне полювання на російську самохідну артилерійську установку "Піон".

Відео операції оприлюднили на фейсбук-сторінці 40-ї бригади.

За наявною інформацією, українські артилеристи вдарили по САУ 2С7 "Піон" противника з американських гаубиць М777. Унаслідок точної роботи артилерії та коригування вогню безпілотником ворожа установка продемонструвала "жест доброї волі" та самознищилася.

Бешкетники Сірка знайшли, а 40 бригада імені Великого князя Вітовта розвалила ворожий "Піон" за допомогою М777 – мовиться у підписі до відео.

Про гаубиці

M777 – польова причіпна гаубиця калібру 155 міліметрів. Має цифрову систему управління вогнем, яка є аналогічною до систем управління вогнем у самохідних артилерійських установках. Максимальна далекобійність звичайними снарядами – 24,7 км.

Зауважимо, генерал США назвав українських військових "першокласними стрільцями" на гаубицях М777. А також висловив впевненість, що і з поводженням з РСЗВ HIMARS українські військові будуть вправні.

Раніше ЗСУ показали ювелірну роботу гаубиць М777 по складу боєприпасів окупантів. Унаслідок точної роботи артилерії та коригування вогню безпілотником ворожий склад боєприпасів буквально злетів у повітря.

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