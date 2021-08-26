Україна відстежує, яким чином відбувається російська мілітаризація Криму.

Україна володіє інформацією, що Російська Федерація як держава-окупант вже розмістила в українському Криму кораблі, оснащені крилатою ракетою "Калібр".

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу.

"Я можу відзначити сьогодні, що коли мова йде про контроль над мілітаризацією Криму, безумовно ми бачимо, що і як пересувається в Крим, як Крим перетворений на велику військову базу. І ми знаємо, що на півострові вже розміщені потенційні носії ядерної зброї, зокрема кораблі, оснащені крилатою ракетою "Калібр". У нас є достатньо інформації про те, що відбувається", - сказав міністр.

"Наше завдання зараз - це зміцнювати власні збройні сили і зміцнювати союзницькі дії в Чорному морі для стримування Росії. Це перший крок. А подальший крок - це вже виведення Росії з Криму", - додав Кулеба.

Нагадаємо, як раніше фрегат ВМС РФ "Маршал Шапошников" здійснив невдалий пуск ракети "Калібр". Ракета почала набирати висоту, але вийшла з ладу і впала в океан.

Автор: Віталій Саєнко