На відео з випробувань можна бачити, що ракета починає набирати висоту, але виходить з ладу.

Фрегат ВМС РФ "Маршал Шапошников", що пройшов комплексну модернізацію на потужностях "Дальзаводу" у Владивостоці, здійснив невдалий пуск ракети "Калібр".

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Про це повідомляє "Український мілітарний портал". Зазначається, що цього тижня корабель офіційно увійшов до складу Тихоокеанського флоту ВМС Росії.

Пуски ракет комплексу "Калибр" відбулись в рамках заводських випробувань корабля. На відео з випробувань можна бачити, що ракета починає набирати висоту, але виходить з ладу і падає в океан.

Повідомляється, що окрім цих пусків фрегат провів артилерійські стрільби, пуски ракет по повітряним цілям, торпедами та глибинними бомбами.

У додаток до протичовнових та систем протиповітряної оборони корабель отримав крилаті ракети «Калибр-НК» та протикорабельні Х-35 «Уран», а також нові артилерійські системи та системи РЕБ.

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Автор: Дмитро Захаров