Кораблі планували на три дні зупинитися в порту для дозаправлення й поповнення запасів їжі.

Міністерство закордонних справ Іспанії заборонило двом російським військовим кораблям заходити в порт міста Сеута.

Російська армія запитувала про стоянку великого протичовнового корабля "Віце-адмірал Кулаков" і рятувального буксирного судна "Алтай", повідомляє НВ із посиланням на El Confidencial.

Кораблі планували на три дні зупинитися в порту з 18 серпня для дозаправлення та поповнення запасів їжі.

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За даними іспанського видання, МЗС відмовився приймати російські кораблі, оскільки не отримало інформацію про їхній подальший маршрут.

Нагадаємо, у 2016 році Росія направила в Середземне море угруповання військових кораблів РФ на чолі з проблемним авіаносцем "Адмірал Кузнєцов" для участі у військовій операції в Сирії. Однак тоді Іспанія і Мальта відмовили у дозаправленні російських військових кораблів. Росії довелося дозаправляти їх з танкерів. Відтоді кораблі ВМФ РФ не зупинялися в іспанських портах.

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Автор: Олександр Топчій