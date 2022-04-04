Одразу після обстрілу поруч із місцем вибуху було помічено дрон.

Учора близько 22:20 російські окупанти вперше від початку повномасштабної війни обстріляли Тернопільщину.

Як повідомив сьогодні під час брифінгу голова ОВА Володимир Труш, в результаті серйозно пошкоджено один зі стратегічних об’єктів.

"Вчора був перший приліт. Дякую ЗСУ, які знешкодили загрозу. Осколками зачепило об’єкт критичної інфраструктури. Цей об’єкт зараз непридатний для використання. Місце і назву об’єкту я не уточнюватиму. Загалу важливо лише знати, що наші збройні сили працюють, зараз на місці події рятувальники спільно з поліцією документують даний факт", – розповів Труш.

Він запевнив, що людських жертв немає.

Начальник обласного управління поліції Олександр Богомол пояснив, що представників поліції, Тероборони, ЗСУ, Нацгвардії, які охороняють усі об’єкти критичної інфраструктури на Тернопільщині, одразу інформують, коли лунає сигнал тривоги, щоб мінімізувати наслідки у випадку атаки саме на ці об’єкти.

"Також оповіщуємо цивільних, які живуть неподалік. Вчора був перший обстріл Тернопільщини. Він, думаю, не останній. Тому ми всі повинні бути готовими. Бомбосховища працюють всі. Як тільки повітряна тривога – ідемо в укриття", – наголосив Богомол.

Він також повідомив, що одразу після обстрілу поруч із місцем вибуху було помічено дрон.

"Різні диверсійно-розвідувальні групи працюють. У випадку, якщо бачите дрон, то повідомляйте поліцію. Бо він може бути і розвідувальний, а може бути і бойовий. Також повідомляйте, якщо побачили оператора дрону. Хоча оператор може бути на великій відстані від самого дрону", – зауважив Богомол.

Труш у свою чергу закликав жителів області під час обстрілів не поширювати одразу в соцмережах усю інформацію, яку їм відомо.

"Бо писали вчора все, що хотіли, ледь не з фото. Не треба цього робити. І не задавайте дурних питань. Якщо хто питатиме "Де прилетіло?", "Куди прилетіло?", вас посилатимуть в напрямку російського корабля. І тоді не ображайтеся", – заявив Труш.

Як повідомив вранці 4 квітня спікер Одеської ОВА Сергій Братчук, вночі окупанти завдали ракетного удару по одному з об'єктів Одеси.

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