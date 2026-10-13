Росія вдарила по Україні 'Іскандерами', 'Бандеролями' та дронами: деталі нічної атаки

Зафіксовано влучання на 17 локаціях, а також падіння уламків на 7 локаціях.

У ніч на 13 жовтня противник атакував Україну 5 балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 із території Брянської області. Про це повідомляють Повітряні Сили України.

В повідомленні наводиться статистика лише про збиття дронів.

Також ворог атакував Україну 9 баражуючими боєприпасами "Бандероль"/"Дань-Т" та 108 ударними БпЛА типу Shahed (74 із них - реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ), ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим – Гвардійське.

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"За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 88 ворожих БпЛА типу Shahed (58 із них - реактивні), Гербера, дронів інших типів", - йдеться в повідомленні.

В Повітряних силах зазначають, що зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 17 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях. Крім того, зафіксовано влучання баражуючих боєприпасів у місті Харків, частина із них цілей не досягла.

Атаки РФ на Україну - останні новини

Як повідомляв УНІАН, вночі атаковано, зокрема Київ, Харків, Львівщину.

Зокрема, 12 жовтня, в Києві близько опівночі пролунали вибухи, хоч не було оголошення тривоги. Тоді в Повітряних силах України пояснили, що балістичні цілі було виявлено під час атаки на столицю, причини встановлюються:

Інформації щодо пусків з території противника не поступало. Причини встановлюються.

Унаслідок російського удару по Харкову ввечері 12 жовтня загинуло щонайменше троє людей. У Холодногірському районі ракета влучила в чотириповерховий житловий будинок і повністю зруйнувала під’їзд. Рятувальна операція триває.

За даними ДСНС, під ударом опинилися житлові квартали й об’єкти цивільної інфраструктури в Холодногірському та Шевченківському районах міста.

Також, вранці 13 жовтня в селі Муроване Львівського району внаслідок падіння збитого росіійського безпілотника загорілися два житлові будинки. Також пошкоджено три автомобілі. Інформації про постраждалих наразі немає.

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