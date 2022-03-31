Вони зняті з посад, заарештовані, загинули або поранені.

За наявною інформацією, командування ЗС РФ з початком збройної агресії проти України втратило декілька військових керівників зі складу вищих офіцерів.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

А саме:

командувача 1-ї танкової армії генерал-лейтенанта Сергія Кіселя, знятий з посади;

командувача 6-ї загальновійськової армії генерал-лейтенанта Владислава Єршова, знятий з посади та заарештований;

начальника штабу – заступника командувача 35-ї загальновійськової армії генерал-майора Сергія Ниркова, був важко поранений;

начальника штабу – заступника командувача 36-ї загальновійськової армії генерал-майора Андрія Серицкого, був важко поранений;

заступника командувача 41-ї загальновійськової армії генерал-лейтенанта Андрія Суховецкого, загинув;

командувача 49-ї загальновійськової армії генерал-лейтенанта Якова Рязанцева, загинув;

командувача 58-ї загальновійськової армії генерал-лейтенанта Михайла Зуська, знятий з посади та заарештований.

Як писав УНІАН, станом на 30 березня Збройні сили України знищили 17,3 тисячі окупантів, 1,7 тисячі броньованих машин і сотні танків.

В Росії масштабні втрати визнавати бояться.

Через провал плану з бліцкригом України російське керівництво вимушене шукати військової допомоги у підтримуваних режимом Путіна бойовиків та "республік".

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