Атака почалась із середини ночі.

Вночі Одеса знову опинилася під атакою російських дронів, внаслідок влучань у місті виникли пожежі та пошкоджені багатоповерхівки, є постраждалий.

Про вибухи у місті повідомляв мер Геннадій Труханов після 2 години ночі.

Згодом він написав, що ворог атакував Одеську область ударними безпілотниками, частина дронів летіла безпосередньо на Одесу.

Відео дня

"Унаслідок атаки у одному з районів міста вибито вікна в багатоповерхівках, на парковці поруч згоріли автомобілі. Також в іншій частині міста зафіксовано загорання адміністративної будівлі", - розповів Труханов.

Він також додав фото наслідків ударів та показав відео. Видно багато згорілих авто, пошкоджений будинок. На місці працюють екстрені служби для ліквідації наслідків ударів.

Згодом у ДСНС повідомили, що внаслідок удару постраждала людина.

Атаки на Одесу

Слід зазначити, що ворог постійно тероризує Одесу ударами. Так, у ніч на 19 липня внаслідок атаки сталася пожежа з 6 по 9 поверхи 9-поверхового житлового будинку, загинула одна людина, ще шестеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

А за тиждень перед цим, 11 липня, росіяни здійснили атаку вранці, тоді повідомлялося про 8 постраждалих.

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