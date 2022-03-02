Глава МЗС прокоментував останні страшні події, спричинені російським вторгненням.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що росіяни довели, що є варварами.

Про це глава МЗС повідомив під час відеовключення у соціальній мережі Facebook.

"Сьогодні відбулись страшні події... Знищення будівлі адміністрації у Харкові, вбивство дітей, вбивство наших громадян і в Харкові, і в різних містах. І від сьогодні ми з вами маємо повне право на весь світ стверджувати, що росіянин - це варвар. Ми не хотіли, ми не прагнули цього, але усіма своїми діями вони дали нам повне моральне право так стверджувати", - сказав Кулеба.

Як повідомляв УНІАН, внаслідок обстрілу будівлі Харківської облдержадміністрації загинули 7 осіб, ще 24 постраждали.

Унаслідок обстрілу окупантами Київської телевізійної вежі попередньо загинули 5 осіб та 5 осіб постраждали.

У Сєвєродонецьку російські окупанти обстріляли обласний будинок дитини.

Також цієї ночі російські окупанти нанесли ракетні удари по житлових кварталах у Житомирі, Білій Церкві та по кількох районах Києва.

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