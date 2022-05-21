Окупанти не полишають спроб відрізати Луганщину від сполучення з іншими регіонами.

Російські окупанти кидають всі сили на захоплення Сєвєродонецька.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Росіяни кидають всі сили на захоплення Сєвєродонецька, також не полишають спроб відрізати нас від сполучення з іншими регіонами, взявши під контроль трасу", - зазначив він.

Також рашисти зруйнували Павлоградський міст, який з‘єднував Сєвєродонецьк та Лисичанськ.

"Це значно ускладнить нам евакуацію та завезення гумвантажів, але можливість є і ми будемо до останнього нею користуватися", - додав Гайдай.

Також він підкреслив, що сполучення між містами й досі існує.

Нагадаємо, у лікарні Сєвєродонецька залишилися три лікарі із запасом ліків на 10 днів.

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