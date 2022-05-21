Це вже вдруге, коли окупанти руйнують саме цей міст.

Російські окупанти зруйнували автомобільний міст між Сєвєродонецьком та Лисичанськом.

Про це у Телеграм-каналі повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він зазначив, що це вже вдруге російські військові руйнують саме цей міст.

"У липні 2014 року під час визволення Лисичанська бойовики підірвали проліт мосту під час відступу. Відтоді сполучення між двома стотисячними містами було ускладнене", - написав Гайдай.

За його словами, міст відновили у 2016 році.

"Сьогодні історія повторилася. Сполучення між містами є", - повідомив Гайдай.

Ситуація в Сєвєродонецьку

21 травня 2022 року повідомлялося про бої в околицях Сєвєродонецька: росіяни відкрили вогонь по школі та хімзаводу.

Раніше глава Луганської області Сергій Гайдай зазначив, що Росія кинула всі свої сили на захоплення області.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні завершено ремонт магістрального газопроводу біля Сєвєродонецька. У місті частково відновлено газопостачання. Але по всій області немає централізованого водопостачання. Таклж міста і села залишаються знеструмленими.

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