Багатопрофільна лікарня практично знищена росіянами. Поблизу корпусів залишається багато нерозірваних боєприпасів.

У лікарні Сєвєродонецька Луганській області залишилися всього три лікарі.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай з посиланням на керівника КП "Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня" Романа Водяника.

"У нашому медичному закладі залишилося працювати всього три лікарі. Ще їм допомагають п'ять медсестер. На стаціонарі перебувають 20 пацієнтів. Багатопрофільна лікарня практично знищена росіянами. Поблизу корпусів залишається багато нерозірваних боєприпасів. Надаємо допомогу за можливостями медзакладу. Вчора змогли евакуювати сімох пацієнтів. Позавчора - 12 тяжкопоранених", - повідомив Гайдай.

За словами Водяника, медикаментами та продуктами харчування лікарня забезпечена приблизно на десять днів.

Також Гайдай повідомив, що сьогодні з області вдалося евакуювати 57 осіб.

"У Сєвєродонецьку, Лисичанську, Білогорівці зараз дуже гаряче. Обстріли не припиняються навіть на годину. Росіяни застосовують артилерію вдень і вночі. Для нас важливе кожне життя з 57 врятованих з цих населених пунктів сьогодні. Вони цілі і вже в безпеці", - розповів він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні завершено ремонт магістрального газопроводу біля Сєвєродонецька. У місті частково відновлено газопостачання. Але по всій області немає централізованого водопостачання. Також міста і села залишаються знеструмленими.

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