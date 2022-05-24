Зруйновано та пошкоджено понад 60 цивільних об'єктів.

На Донбасі сьогодні внаслідок обстрілів окупаційних військ загинуло щонайменше 14 цивільних осіб.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Угруповання Об'єднаних сил у Facebook.

Зазначається, що російські окупанти обстріляли сьогодні 39 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях.

Вони зруйнували та пошкодили понад 60 цивільних об'єктів, з яких 50 житлових будинків, лікарню, коксохімічний завод, залізничний вокзал, будівельну базу, торговельний центр, відділення поліції, будівлю прокуратури, електропідстанцію і гаражний кооператив.

"В результаті цих обстрілів загинуло щонайменше 14 цивільних осіб, ще 15 отримали поранення і травми різного ступеню важкості", - наголосили у ОС.

Раніше повідомлялося, що Україну чекає дуже важкий місяць вирішальної битви за Донбас.

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