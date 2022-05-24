Просування окупантів просування на захід може створити труднощі з постачанням армії.

Україна зберігає ефективне командування силами на Донбасі, але Росія досягла деяких локальних успіхів у Луганській області. Її просування на захід може створити труднощі з постачанням армії.

Про це свідчать дані розвідки Міністерства оборони Великої Британії про ситуацію в Україні станом на 24 травня

Окупанти посилили інтенсивність своїх операцій на Донбасі та зосередилися на спробах оточити Сєвєродонецьк, Лисичанськ і Рубіжне. Північну та південну осі цієї операції розділяють приблизно 25 км території, яку контролює Україна.

Водночас британська розвідка констатує, що українці чинили сильний опір: сили зайняли добре вкопані оборонні позиції. Операція об’єднаних сил України, ймовірно, зберігає ефективне командування та контроль над цим фронтом.

Росія досягла деяких локальних успіхів, частково завдяки зосередженню артилерійських підрозділів. У розвідці попереджають, що захоплення Росією Сєвєродонецької "кишені" призведе до окупації всієї Луганської області. Однак це лише частина її операції із захоплення Донбасу.

Як повідомляв УНІАН, в Донецькій області війська Російської Федерації активізували наступальні дії у районі двох міст - Авдіївка та Лиман. В Лимані йдуть бої, оскільки супротивник намагається перерізати наші лінії постачання. Водночас супротивник посилив артудари по Авдіївці.

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