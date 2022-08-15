У напрямку населеного пункту Времівка українські військові знешкодили розвідгрупу окупантів.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках росіяни активно обстрілюють населені пункти з різних видів артилерії.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

"На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог здійснював обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Вугледар, Велика Новосілка, Новомихайлівка, Новоданилівка, Тернувате, Бурлацьке, Чарівне, Зелене Поле, Мала Токмачка, Полтавка, Новоандріївка та Привільне", - йдеться у повідомленні.

Також ворог вів повітряну розвідку БпЛА біля Степногірська, Щербаків, Степового і Гуляйполя.

"У напрямку населеного пункту Времівка українські військові знешкодили розвідгрупу окупантів. Ворог вів наступальні бої у напрямку Павлівки, успіху не мав, відійшов", - додали у Генштабі.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що ядерним шантажем на Запорізькій атомній станції російські окупанти хочуть зробити "сіру зону" не тільки із Запоріжжя, але і з усієї України.

Він переконаний, що втілити мету цього проекту російським окупантам ніколи не вдасться, адже в їхніх планах відсутній опір.

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