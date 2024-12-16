Наразі такий момент не настав, аби Північна Корея відмовилася надсилати солдат на підтримку війни Російської Федерації проти України.
Про це військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак сказав в ефірі на "Радіо NV".
Зокрема, у нього запитали, що можна сказати про рівень вишколу і підготовки солдатів з Північної Кореї, які беруть участь у боях на Курщині.
"Можливо тепер настав момент, коли російське командування побачило, що треба їх кидати у бій, бо треба зробити швидкий результат", - сказав Ступак.
Також у нього запитали, якщо з'ясується, що північнокорейські військові не в стані виконувати покладені на них задачі, як це вплине на ситуацію на Курщині.
"Моє особисте припущення, у випадку, якщо вони будуть дійсно гинути швидко, не так, як це заплановано - розуміють і в Кремлі, і в Пхеньяні, що вони будуть гинути, це ж солдати. Якщо вони будуть вмирати набагато швидше, інтенсивніше, ніж це було заплановано, то може виникнути така ситуація, коли у Пхеньяні... скажуть, що не настільки треба ваші літаки, як раніше повідомлялося, що їм передали і МіГи і Сушки в обмін на цих солдатів - що нам солдати дорожче, бо ми можемо зараз вам відправити десять (тисяч), потім ще десять, і наша армія більшою не стане, вона стане тільки меншою і взагалі нам це непотрібно. Можуть оголосити, що ми повертаємося назад", - припустив Ступак
Водночас, експерт зазначає, що нині рівень втрат серед солдат з Північної Кореї не такий високий, аби ухвалювати таке рішення.
Разом з тим, він пояснив високу інтенсивність атак на Курщині.
"Моє пояснення політичне - необхідно зробити результат. І коли ми побачили цю ораву північнокорейських солдатів, і здавалося, що ж ви робите, це ж суїцид якийсь, колективний? - Ні вони роблять. Є команда, я розумію, що є терміни. Ми припускали раніше, що це може бути і 31 грудня... або 20 січня, або можливо пізніше. Але, терміни якісь встановлені і вони дуже сильно підпирають російське командування, тому ось такі штурми, ось таку кількість боєзіткнень ми будемо бачити і далі, буде зростати", - сказав Ступак.
Використання солдат КНДР у війні проти України
Як повідомляв УНІАН, 14 грудня Головне управління розвідки України Міністерства оборони України поширило інформацію, що Росія почала застосовувати солдатів КНДР у штурмових діях у Курській області, і вони вже зазнали перших втрат.
На одній із позицій бійці ЗСУ "накрили" військовослужбовців армії КНДР FPV-дронами, орієнтовні втрати становлять близько 200 людей.