Зокрема, це може залежати від того, як швидко військові з Північної Кореї будуть гинути у боях із Силами оборони України.

Наразі такий момент не настав, аби Північна Корея відмовилася надсилати солдат на підтримку війни Російської Федерації проти України.

Про це військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак сказав в ефірі на "Радіо NV".

Зокрема, у нього запитали, що можна сказати про рівень вишколу і підготовки солдатів з Північної Кореї, які беруть участь у боях на Курщині.

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"Можливо тепер настав момент, коли російське командування побачило, що треба їх кидати у бій, бо треба зробити швидкий результат", - сказав Ступак.

Також у нього запитали, якщо з'ясується, що північнокорейські військові не в стані виконувати покладені на них задачі, як це вплине на ситуацію на Курщині.

"Моє особисте припущення, у випадку, якщо вони будуть дійсно гинути швидко, не так, як це заплановано - розуміють і в Кремлі, і в Пхеньяні, що вони будуть гинути, це ж солдати. Якщо вони будуть вмирати набагато швидше, інтенсивніше, ніж це було заплановано, то може виникнути така ситуація, коли у Пхеньяні... скажуть, що не настільки треба ваші літаки, як раніше повідомлялося, що їм передали і МіГи і Сушки в обмін на цих солдатів - що нам солдати дорожче, бо ми можемо зараз вам відправити десять (тисяч), потім ще десять, і наша армія більшою не стане, вона стане тільки меншою і взагалі нам це непотрібно. Можуть оголосити, що ми повертаємося назад", - припустив Ступак

Водночас, експерт зазначає, що нині рівень втрат серед солдат з Північної Кореї не такий високий, аби ухвалювати таке рішення.

Разом з тим, він пояснив високу інтенсивність атак на Курщині.

"Моє пояснення політичне - необхідно зробити результат. І коли ми побачили цю ораву північнокорейських солдатів, і здавалося, що ж ви робите, це ж суїцид якийсь, колективний? - Ні вони роблять. Є команда, я розумію, що є терміни. Ми припускали раніше, що це може бути і 31 грудня... або 20 січня, або можливо пізніше. Але, терміни якісь встановлені і вони дуже сильно підпирають російське командування, тому ось такі штурми, ось таку кількість боєзіткнень ми будемо бачити і далі, буде зростати", - сказав Ступак.

Використання солдат КНДР у війні проти України

Як повідомляв УНІАН, 14 грудня Головне управління розвідки України Міністерства оборони України поширило інформацію, що Росія почала застосовувати солдатів КНДР у штурмових діях у Курській області, і вони вже зазнали перших втрат.

На одній із позицій бійці ЗСУ "накрили" військовослужбовців армії КНДР FPV-дронами, орієнтовні втрати становлять близько 200 людей.

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