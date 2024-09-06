Наразі Сили оборони України контролюють на Курщині територію площею понад 1300 квадратних кілометрів та 100 населених пунктів.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що у Курській області російські війська за місяць боїв втратили близько 6 тисяч солдатів вбитими і пораненими.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив на початку засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-24"), яке відбувається на авіабазі в Німеччині.

Зеленський відзначив, що сьогодні вже виповнюється один місяць як розпочалася операція Сил оборони України в Курській області РФ.

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Як сказав президент України, Курщина - це прикордонна територія, з якої російський диктатор Володимир Путін готувався розширити воєнні дії і розпочати новий наступ на місто Суми. Водночас українські сили перевернули ситуацію та виштовхують війну на територію Росії завдяки контрнаступу.

"Сьогодні ми контролюємо територію площею понад 1300 квадратних кілометрів у Курській області, і це включає 100 населених пунктів. Значна частина цієї території була покинута російськими військами. Вони просто втекли, коли побачили наближення наших військ. Звісно, значна частина території була взята під контроль нашими силами у бою. На даний момент, впродовж першого місяця нашої операції у Курській області, російські сили втратили близько 6 тисяч солдатів вбитими та пораненими", - наголосив Зеленський.

Як відзначив президент України, завдяки діям Сил оборони України тепер росіяни не становлять загрози нового російського наступу на місто Суми.

Війна в Україні - операція у Курській області

В ISW заявили, що Курська операція вплинула на весь фронт і впливатиме на РФ і після наступу на Покровськ. Вторгнення у Курську область дозволяє ЗСУ кинути виклик російському контролю над загальновійськовою ініціативою в Україні.

Військовий експерт, ветеран АТО Євген Дикий зазначає, що наразі російська пропаганда всіляко намагається замовчувати ситуацію в Курській області: або взагалі ніяк не згадувати, або подавати це, як якийсь дрібний прикордонний інцидент. У противагу йому є "величний потужний наступ на Покровськ".

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