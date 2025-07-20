Окупанти поцілили по об’єктах цивільної інфраструктури.

Вночі російські окупанти завдали ударів з реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) та десятки безпілотників атакували вночі Запоріжжя та Запорізький район.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров. За його даними, внаслідок атаки понівечені кілька приватних будинків, пошкоджені вікна та фасад у багатоповерхівці. Виникли пожежі.

"Троє жінок поранено під час ворожих атак по Запорізькому та Василівському районах. Упродовж доби окупанти завдали 457 ударів по 18 населених пунктах Запорізької області", - додав він.

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"Надійшло 23 повідомлення про руйнування квартир, приватних будинків, гаражів та об’єктів інфраструктури", підсумував він.

Як деталізували у Нацполіції, внаслідок обстрілів окупантами міста Запоріжжя травмована 69-річна жінка. Влучання прийшлися по об’єктах цивільної інфраструктури. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, транспортні засоби громадян.

У Приморському отримали поранення дві жінки, 64 та 73 років. Їх госпіталізували. У будинку пенсіонерок пошкоджено фасад та вибиті вікна.

Удари по Запоріжжю

7 липня внаслідок російської атаки на обласний Територіальний центр комплектування та соціального захисту в Запоріжжі, було поранено 11 військових.

А 1 липня унаслідок російських ударів по Запоріжжю та Запорізькому району на місцях прильотів виникла пожежа на підприємстві.

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